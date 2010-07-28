На 1-2 месяца требуется SEO-копирайтер

Требования к кандидату на должность редактор-корректор 1) Профильное образование и/или опыт работы от 3 лет в электронных и традиционных СМИ. 2) Абсолютная грамотность. 3) Знание ПК на высоком уровне. Не просто уметь пользоваться интернетом и word, но и ...
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На удаленную работу (на 1-2 месяца с возможным постоянным сотрудничеством) требуется копирайтер с полной занятостью (с 10 00 до 19.00) для написания SEO текстов. Оплата 140 рублей за 1000 знаков без пробелов. Для рерайта стоимость не снижается (но рерайт должен быть глубоким, а не заменой двух слов в предложении).
В конце каждого месяца подробный отчет (с точностью до знака) по всем выполненным работам. Оплата всех работ одной суммой до 15 числа следующего месяца электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney) или наличными в офисе (на выбор исполнителя).
Обращаю внимание на то, что работа сложная. Куратор, который принимает работы - строгий. Некачественные и написанные за 10 минут тексты не проходят. Тексты, которые частично или полностью не подойдут, будут отправлены на доработку. Доработка не предполагает пропадания с корректировками на два дня.
В работе крайне важны ответственность, соблюдение установленных (самим исполнителем или куратором) сроков, литературность и грамотность.
От исполнителя требуются:
8 000 - 14 000 знаков с пробелами в день (дополнительное время на изучение темы не дается - работа потоковая),
* Хорошее качество (SEO тексты для людей),
* Работа четко по инструкции компании (количество вхождений, использование тех или иных словоформ и т.д.),
* Готовность писать на любую тему (от широко известной до узко специализированной),
* Возможность часто выходить на связь (e-mail, ICQ по московскому времени в период с 10.00 до 19.00) для оперативного внесения корректировок в тексты.
Исполнителю гарантируются:
*Оплата всех качественно выполненных проектов (принятых заказчиком),
*Постоянный поток заданий,
*Квалифицированная помощь куратора,
*Два выходных дня в неделю (по желанию исполнителя, можно и без них).
ВАЖНО: тех, кто не изучал русский язык в школе в качестве основного, просьба не беспокоить.
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