На 1-2 месяца требуется SEO-копирайтер

На удаленную работу (на 1-2 месяца с возможным постоянным сотрудничеством) требуется копирайтер с полной занятостью (с 10 00 до 19.00) для написания SEO текстов. Оплата 140 рублей за 1000 знаков без пробелов. Для рерайта стоимость не снижается (но рерайт должен быть глубоким, а не заменой двух слов в предложении).

В конце каждого месяца подробный отчет (с точностью до знака) по всем выполненным работам. Оплата всех работ одной суммой до 15 числа следующего месяца электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney) или наличными в офисе (на выбор исполнителя).

Обращаю внимание на то, что работа сложная. Куратор, который принимает работы - строгий. Некачественные и написанные за 10 минут тексты не проходят. Тексты, которые частично или полностью не подойдут, будут отправлены на доработку. Доработка не предполагает пропадания с корректировками на два дня.

В работе крайне важны ответственность, соблюдение установленных (самим исполнителем или куратором) сроков, литературность и грамотность.

От исполнителя требуются:

8 000 - 14 000 знаков с пробелами в день (дополнительное время на изучение темы не дается - работа потоковая),

* Хорошее качество (SEO тексты для людей),

* Работа четко по инструкции компании (количество вхождений, использование тех или иных словоформ и т.д.),

* Готовность писать на любую тему (от широко известной до узко специализированной),

* Возможность часто выходить на связь (e-mail, ICQ по московскому времени в период с 10.00 до 19.00) для оперативного внесения корректировок в тексты.

Исполнителю гарантируются:

*Оплата всех качественно выполненных проектов (принятых заказчиком),

*Постоянный поток заданий,

*Квалифицированная помощь куратора,

*Два выходных дня в неделю (по желанию исполнителя, можно и без них).

ВАЖНО: тех, кто не изучал русский язык в школе в качестве основного, просьба не беспокоить.