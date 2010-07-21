Нужен рерайтер на постоянную работу

Здравствуйте. Для постоянного сотрудничества нужен исполнительный и ответственный копирайтер-рерайтер. Суть работы - в наполнении форумов (регистрация на форуме нескольких аккаунтов и размещение от их лица нужного количества сообщений). Форумов немало, поэтому фронт работы неплохой. Изначально сотрудник искался ...
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Добрый день
Появилась необходимость в найме на работу 1-2 человек способных свободно излагать свои и чужые мысли на бумаге и писать без ошибок. Работа выдается в течении дня, пять дней в неделю. Работать нужно будет как с готовыми исходниками, так и заниматся их поиском и переработкой. Темы самые разные. В день необходимо сдавать общий объем в 18-20 тыс. готового текста.
Интересует Ваш: опыт, примеры работ и расценки за месяц такой работы. Также, пожалуйста, указывайте Вашу аську для оперативной связи.
Хорошего дня!
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