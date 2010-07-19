Здравствуйте. Для постоянного сотрудничества нужен исполнительный и ответственный копирайтер-рерайтер. Суть работы - в наполнении форумов (регистрация на форуме нескольких аккаунтов и размещение от их лица нужного количества сообщений). Форумов немало, поэтому фронт работы неплохой. Изначально сотрудник искался ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер, лучше два три человека. Для длительного сотрудничества, текста много - предпочтение к тем кто берет по стоимости немного ну и качество конечно же.
- Похожие заказы
- Копирайтинг23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Многоуважаемые фрилансеры! В связи с расширением деятельности и моим скорейшим отпуском ищу помощника. В числе требований - не только стройный слог и богатая фантазия, но также умение делать из мухи слона. Специфика работы состоит в написании текстов для ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт13 лет назад
:) Привет! С удовольствием приму участие в Вашем проекте, который кажется мне очень интересным.:) Все данные обо мне есть в портфолио (достаточно щёлкнуть по нику или аве:). Прошу обратить внимание на статьи в блоге, которые ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброе время суток уважаемые фрилансеры! Молодому мужскому сетевому журналу нужен редактор. (написание копирайта или качественного рерайта). Особенности работы • Долгосрочное сотрудничество • Возможность самостоятельно выбрать тему статьи по заданным категориям или использовать тему из списка предложенных. • Возможность в статьях ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад
У вас проблемы с поиском заказчиков? Мы возьмем их на себя. От вас - качественная, в срок выполненная работа. От нас - постоянные заказы (объем работы вы указываете сами). Заявки присылайте на почту [email protected]Копирайтинг50 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются люди с опытом работы, умещающие быстро и качественно делать свою работу. Более подробно пишите на почту [email protected] с пометкой работа копирайтинг/рерайтинг.Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $700
Открыта позиция главного редактора в онлайн журнале по тематике "яхтинг и морской спорт" Требования: - Высшее гуманитарное образование; - Опыт работы редактором и понимание принципов функционирования успешного издания; Обязанности: - Курирование направления деятельности редакции; - Руководство и контроль за содержанием, художественным оформлением и сроками ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется журналист-фрилансер. С опытом работы! Работа на 2 дня, МОСКВА. 1 день – 2000 руб. Итого: 4000 руб. Спортивное мероприятие 17-18 июля 2010 года, Москва. Требуется взять интервью у 10 спортсменов-победителей, организаторов, зрителей, сделать ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
Компании Art-One необходим один копирайтер, знающий свое дело, и способный сдавать заказы в поставленные ему сроки. Работа постоянна, оплата 25-30 руб за 1000 символов копирайта. Оплата - webmoney. Оригинальность статей не ниже 95% Выбирать будем по Вашим ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $500
Приглашается к сотрудничеству адекватный и грамотный копирайтер на постоянной основе. Работа заключается в: 1. Нахождении, отборе материалов по различным тематикам. Составление качественного текста с нуля по различным тематикам – копирайтинг. 2. Глубокий рерайт уже готовых текстов. Требования: 1. Уверенный ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт13 лет назад