Нужен 1 копирайтер на постоянную работу!

Компания Art-Master http://www.amaster.com.ua/ ищет специалиста, проживающего в г. Киев, для постоянного сотрудничества по написанию обзорных статей, новостей, описаний к товару, рекламных текстов и т. д. P.S. Предпочитаем работать с "реальными" людьми, предварительно проводя собеседование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании Art-One необходим один копирайтер, знающий свое дело, и способный сдавать заказы в поставленные ему сроки.
Работа постоянна, оплата 25-30 руб за 1000 символов копирайта. Оплата - webmoney.
Оригинальность статей не ниже 95%
Выбирать будем по Вашим тестовым статьям. Тестовая статья не оплачивается.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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