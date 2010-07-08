Нужны райтеры для написания текстов на английском

В связи с открытием нового проекта набираем райтеров-фрилансеров с отличным знанием английского языка. Работа заключается в написании эссе на различные (не специфические) тематики (IT, global warming, и т.п.).

Оплата 5-6 дол. за страницу формата А4.

По всем вопросам обращайтесь в скайп:

Skype: stephenie.adams