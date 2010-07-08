Рерайтер на постоянную работу

$300
КопирайтингЗакрыт62 заявки935 просмотров
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Требуется рерайтер для написания статей на темы различной направленности. Знание cms wordpress - хороший плюс (дополнительная оплата за публикацию). Также возможна и другая работа. Предпочтение низким расценкам.

Оплата webmoney.

Оставляйте ваши расценки и icq. В личку не писать, свяжусь с вами сам.

13 лет назад
dimashaitor
Дмитрий 
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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