Работа новостникам! График работы свободный. Оплата 100-150 долларов в месяц. Писать на мыло: [email protected] или стучаться в ICQ: 218151228
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лидирующей украинской Интернет-компании срочно нужен кандидат на позицию Seo копирайтер.
Наш идеальный кандидат - ответственная, целеустремленная девушка до 27 лет, обладающая творческим мышлением и умеющая грамотно излагать свои мысли.
Основные требования к кандидатам:
1.Опыт работы с написанием статей (копирайтинг и рерайтинг).
2. Отличное знание русского/украинского языка.
3. Понимание принципов и особенностей работы поисковых систем;
4. Понимание принципов и технологий продвижения сайтов;
5. Понимание отличий между seo и маркетинговыми, рекламными текстами;
6. Умение представлять контент в рекламных целях;
7. Умение размножать статьи;
8. ПК - уверенный пользователь.
Основные обязанности:
1. Редактирование уже готовых и написание новых текстов с учетом требований поисковой оптимизации;
2. Составление рекламных описаний сервисов;
3. Написание информационно-познавательных, тематических статей;
4. Рерайтинг, размножение статей.
Условия работы:
Рабочий день – с 09.00 до 18.00. У кандидата будет три месяца, чтобы проявить свои способности. Именно столько длится испытательный срок.
Больничные листы и отпуск оплачиваются. Мы знаем, как важно правильно отдыхать! Потому что умеем качественно работать.
Уважаемые потенциальные коллеги, перед отправкой резюме проверьте, указали ли вы размер оклада, без этой информации ваше резюме не сможет быть качественно рассмотрено.
Резюме отправляйте на e-mail [email protected].
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