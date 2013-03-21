Требуется новостники

Нужен адекватный и грамотный копирайтер на постоянной основе. Работы очень много. Работа над интернет магазином: описание товара, рерайт текстов. На данный момент в магазине около 8000 наименований. Необходимо описание каждого, плюс описание категорий. Тексты должны ...
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Работа новостникам! График работы свободный. Оплата 100-150 долларов в месяц.
Писать на мыло: [email protected] или стучаться в ICQ: 218151228
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