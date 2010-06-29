Нужен копирайтер на постоянную работу

КопирайтингЗакрыт15 заявок868 просмотров
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Нужен адекватный и грамотный копирайтер на постоянной основе. Работы очень много. Работа над интернет магазином: описание товара, рерайт текстов. На данный момент в магазине около 8000 наименований. Необходимо описание каждого, плюс описание категорий. Тексты должны содержать ключи, которые даются после подписания договора. После завершения работы по сайту, копирайтер постоянно будет писать новости к магазину. Поэтому нужен человек на постоянную основу. Оплата - 0.8 $ за 1000 знаков. Условия договора будут обсуждаться с копирайтером (планируется подписать на год).

13 лет назад
snum
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
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