Копирайтер и рерайтер текстов

Требуется писатель статей на сайты различных тематик Требования: Отличное знание правил написания статей для сео Точность при определении сроков работы Исполнительность Постоянная доступность Условия: Удаленная работа Достойная оплата труда При добавлении резюме, обязательно указывайте о чем можете свободно писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем девушку на должность копирайтера и рерайтера текстов удалённо. Постоянная подработка. Вакансия №11
Работа заключается в:
1. Нахождении, отборе материалов на определённую тему. Составление качественного текста с нуля на заданную определённую тему – копирайтинг. Материалы иногда предоставляем сами.
2. Глубокий рерайт уже готовых текстов.
Порядок приёма на работу
1. Выходите с нами в контакт, представляетесь через icq: девять86081, получаете меил, на который высылаете нам ваше резюме. (Не забудьте указать номер icq и меил в резюме. Те, чьи резюме будут отобраны, пройдут на 2й пункт).
2. Короткое собеседование с менеджером с помощью icq: девять86081, (те, кто пройдёт собеседование, пройдут на 3й пункт).
3. Небольшая тестовая работа. Рерайт и копирайт текста.
Обязательные требования:
1. Уверенный пользователь сети Интернет и пк;
2. ОТЛИЧНОЕ знание русского языка, ГРАММАТИКИ, сообразительность;
3. УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ КОПИРАЙТ И РЕРАЙТ;
4. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, общий уровень знаний;
5. Наличие свободного времени для работы 3-5 часов в день;
6. Постоянный доступ в интернет, приемлимая скорость upload/download;
7. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если вы не такая, сэкономьте ваше и наше время);
8. Подойдёт для жителя Украины, России или стран бывшего СНГ.
Мы точно знаем, чего хотим, и с нами легко работать. Пишите, будут проверены все резюме. Если у Вас возникнут какие-либо допонительные вопросы, пишите в icq: девять86081.
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