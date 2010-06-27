Копирайтер и рерайтер текстов

Ищем девушку на должность копирайтера и рерайтера текстов удалённо. Постоянная подработка. Вакансия №11

Работа заключается в:

1. Нахождении, отборе материалов на определённую тему. Составление качественного текста с нуля на заданную определённую тему – копирайтинг. Материалы иногда предоставляем сами.

2. Глубокий рерайт уже готовых текстов.

Порядок приёма на работу

1. Выходите с нами в контакт, представляетесь через icq: девять86081, получаете меил, на который высылаете нам ваше резюме. (Не забудьте указать номер icq и меил в резюме. Те, чьи резюме будут отобраны, пройдут на 2й пункт).

2. Короткое собеседование с менеджером с помощью icq: девять86081, (те, кто пройдёт собеседование, пройдут на 3й пункт).

3. Небольшая тестовая работа. Рерайт и копирайт текста.

Обязательные требования:

1. Уверенный пользователь сети Интернет и пк;

2. ОТЛИЧНОЕ знание русского языка, ГРАММАТИКИ, сообразительность;

3. УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ КОПИРАЙТ И РЕРАЙТ;

4. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, общий уровень знаний;

5. Наличие свободного времени для работы 3-5 часов в день;

6. Постоянный доступ в интернет, приемлимая скорость upload/download;

7. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если вы не такая, сэкономьте ваше и наше время);

8. Подойдёт для жителя Украины, России или стран бывшего СНГ.

Мы точно знаем, чего хотим, и с нами легко работать. Пишите, будут проверены все резюме. Если у Вас возникнут какие-либо допонительные вопросы, пишите в icq: девять86081.