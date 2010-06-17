Рецензент DVD-дисков

Требуются авторы небольших обзоров/рецензий на музыкальные DVD-диски. Короткий отзыв о просмотренном концерте (либо сборнике клипов) какого либо исполнителя/группы, с описанием качества звука,видео, личных впечатлениях. Направление музыки не имеет значения, чем больше диапазон стилей тем лучше. Требования не сложные, объемы небольшие, поэтому чем больше база потенциально рецензируемых DVD тем лучше автору. Возможны разовые работы, но желательно долгосрочное сотрудничество (во втором случае естественно на более выгодных условиях). Заинтересовавшихся прошу писать на e-mail

[email protected] , с пометкой в теме письма "DVD".

или (что более желательно) в аську – 467076565