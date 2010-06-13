Нужен копирайтер (немецкий яз.)

Требуется копирайтер /рерайтер под проект. Наполнение сайта статьями, описание разделов сайта. Социальный проект, тема – психология. Желателен копирайтер с опытом работы в написании статей на тему психологии и здорового образа жизни. Планируемое количество статей: копирайт-20, рерайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для регулярного написания текстов различных тематик (чаще всего туризм, финансы, техника, энергосбережение) на немецком языке. Обязательно высшее образование (филолог, лингвист, переводчик, преподаватель), а также наличие опыта в написании текстов на немецком языке.
Оплата работы - от 2$ за 1000 символов без пробелов (около 200-250 слов).
Свои резюме высылайте по адресу [email protected]. К резюме обязательно приложите пример написанного вами текста по одной из тематик: туризм, финансы, техника, энергосбережение) (размер от 1500 символов без пробелов).
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