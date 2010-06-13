Нужен копирайтер (немецкий яз.)

$200
КопирайтингЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Требуется человек для регулярного написания текстов различных тематик (чаще всего туризм, финансы, техника, энергосбережение) на немецком языке. Обязательно высшее образование (филолог, лингвист, переводчик, преподаватель), а также наличие опыта в написании текстов на немецком языке.

Оплата работы - от 2$ за 1000 символов без пробелов (около 200-250 слов).

Свои резюме высылайте по адресу [email protected]. К резюме обязательно приложите пример написанного вами текста по одной из тематик: туризм, финансы, техника, энергосбережение) (размер от 1500 символов без пробелов).

14 лет назад
lofti
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов(-1)
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