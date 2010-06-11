Копирайтеры на тематику заработок в Интернете.

Здравствуйте, нужны копирайтеры, тематика заработок и бизнес в Интернете, но не клики или серфинг, а вебмастеринг, продажа ссылок, партнерки, продажи и т.д. Сразу, говорю отбор жесткий, если Вы не в теме, то не трате мое и свое время.

Прошу Вас в личку не писать, а оставлять заявку здесь. В заявке указывайте тематику Интернет заработка и бизнеса, в которой Ваши знания преобладают и цену за 1000зн. В дальнейшем я рассмотрю Вашу заявку и свяжусь с Вами. Спасибо!