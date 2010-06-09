Ньюсмейкер для развлекательного сайта

Требуется копирайтер /рерайтер под проект. Наполнение сайта статьями, описание разделов сайта. Социальный проект, тема – психология. Желателен копирайтер с опытом работы в написании статей на тему психологии и здорового образа жизни. Планируемое количество статей: копирайт-20, рерайт ...
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Вакансия ньюсмейкера для развлекательного сайта. Требования в части уникальности и грамотности – крайне высоки!
Не ставится каких-либо ограничений относительно тем и размера новости; главное чтобы:
а) новость была увлекательной
б) актуальной
в) была грамотно и интересно изложена.
Для написания новости желательно использовать несколько источников, причем рерайт должен быть полный. Именно ежедневное поступление новостей является важным условием. Рерайтеры, испытывающие проблемы с правописанием, не интересуют. Очень придирчив в плане орфографии.
Оплата: $ 1 за 1000 символов без пробелов. 10 новостей в неделю. Примерно 2000 символов без пробелов - одна.
Оставляйте номер ICQ.
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