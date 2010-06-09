Ньюсмейкер для развлекательного сайта

Вакансия ньюсмейкера для развлекательного сайта. Требования в части уникальности и грамотности – крайне высоки!

Не ставится каких-либо ограничений относительно тем и размера новости; главное чтобы:

а) новость была увлекательной

б) актуальной

в) была грамотно и интересно изложена.

Для написания новости желательно использовать несколько источников, причем рерайт должен быть полный. Именно ежедневное поступление новостей является важным условием. Рерайтеры, испытывающие проблемы с правописанием, не интересуют. Очень придирчив в плане орфографии.

Оплата: $ 1 за 1000 символов без пробелов. 10 новостей в неделю. Примерно 2000 символов без пробелов - одна.

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