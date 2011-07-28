Требуется копирайтер/рерайтер

Ольга – мечта-заказчик для копирайтера. С ней очень легко работать, доступно объясняет, что нужно сделать. Даёт интересные задания, где можно на все 100 проявлять свой творческий потенциал. Ведь далеко не все готовы к конструктивному диалогу, но Ольга настроена на результат, чтобы читателю было интересно. Приятное общение, обсуждение идей и своевременная оплата прилагаются.