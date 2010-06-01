Ищу копирайтеров

КопирайтингЗакрыт82 заявки841 просмотр
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Здравствуйте.

Есть предложение для копирайтеров на постоянной основе. Мне нужны партнеры для копирайтинга\рерайтинга. Сам я уже работаю в этой сфере уже больше года. На теперешний момент объем работ существенно вырос, поэтому со всем не справляюсь. Опыт работы не имеет значения, важна грамотность и отвественность. Оплата без всяких комиссий и моих процентов.

Всем, кто заинтересовался, за подробностями - в личку.

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Команду из 20 человек

14 лет назад
Cannibal-Mister
Андрей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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