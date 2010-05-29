Редактор новостей на русском языке

Ищем девушку / парня на должность редактора новостей удалённо. Постоянная подработка. Вакансия №9

Работа заключается в:

1. Отборе, копировании и добавлении новостей из нескольких порталов в один портал. Выбор и добавление картинок к новостям из клиппарта, который мы предоставим.

2. Редактирование и сортировка новостей.

Порядок приёма на работу

1. Выходите с нами в контакт, представляетесь через icq: девять86081, получаете меил, на который высылаете нам ваше резюме. (те, чьи резюме будут отобраны, пройдут на 2й пункт).

2. Короткое собеседование с менеджером с помощью icq: девять86081, (те, кто пройдёт собеседование, пройдут на 3й пункт).

3. Тестовый период работы 1-2 дня.

Обязательные требования:

1. Уверенный пользователь сети Интернет и пк;

2. Предельная внимательность, хорошое знание русского языка, сообразительность;

3. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, общий уровень знаний;

4. Наличие свободного времени для работы, возможность постоянно находиться онлайн для проверки наличия и копирования новых новостей, работа 7 дней в неделю, один день в неделю объём работы меньше чем в другие дни;

8. Постоянный доступ в интернет, приемлимая скорость upload/download;

9. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если вы не такой, сэкономьте ваше и наше время);

10. Подойдёт для жителя Украины, России или стран бывшего СНГ.

Необязательные требования:

1. Понимание и опыт работы с тегами <description> <keywords>. </p><p>2. Общее понимание и опыт работы с SEO. </p><p>3. Возможность делать глубокий рерайт и копирайт. </p><p> </p><p>Мы точно знаем, чего хотим, и с нами легко работать. Пишите, будут проверены все резюме. Если у Вас возникнут какие-либо допонительные вопросы, пишите в icq: девять86081.</p>