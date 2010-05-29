Редактор новостей на русском языке

Требуется начинающий рерайтер для постоянной работы по различным тематикам. Оплата - договорная, но без фанатизма, мне нужен новичок с соответствующими запросами в оплате. Исходники предоставляются. В день требуется не менее 12 000 знаков без пробелов. ...
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Ищем девушку / парня на должность редактора новостей удалённо. Постоянная подработка. Вакансия №9
Работа заключается в:
1. Отборе, копировании и добавлении новостей из нескольких порталов в один портал. Выбор и добавление картинок к новостям из клиппарта, который мы предоставим.
2. Редактирование и сортировка новостей.
Порядок приёма на работу
1. Выходите с нами в контакт, представляетесь через icq: девять86081, получаете меил, на который высылаете нам ваше резюме. (те, чьи резюме будут отобраны, пройдут на 2й пункт).
2. Короткое собеседование с менеджером с помощью icq: девять86081, (те, кто пройдёт собеседование, пройдут на 3й пункт).
3. Тестовый период работы 1-2 дня.
Обязательные требования:
1. Уверенный пользователь сети Интернет и пк;
2. Предельная внимательность, хорошое знание русского языка, сообразительность;
3. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, общий уровень знаний;
4. Наличие свободного времени для работы, возможность постоянно находиться онлайн для проверки наличия и копирования новых новостей, работа 7 дней в неделю, один день в неделю объём работы меньше чем в другие дни;
8. Постоянный доступ в интернет, приемлимая скорость upload/download;
9. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если вы не такой, сэкономьте ваше и наше время);
10. Подойдёт для жителя Украины, России или стран бывшего СНГ.
Необязательные требования:
1. Понимание и опыт работы с тегами <description> <keywords>. </p><p>2. Общее понимание и опыт работы с SEO. </p><p>3. Возможность делать глубокий рерайт и копирайт. </p><p> </p><p>Мы точно знаем, чего хотим, и с нами легко работать. Пишите, будут проверены все резюме. Если у Вас возникнут какие-либо допонительные вопросы, пишите в icq: девять86081.</p>
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