Нужен начинающий рерайтер на постоянную работу

Требуется начинающий рерайтер для постоянной работы по различным тематикам. Оплата - договорная, но без фанатизма, мне нужен новичок с соответствующими запросами в оплате. Исходники предоставляются. В день требуется не менее 12 000 знаков без пробелов. Оплата в WMZ по выходным. Предложения в ICQ: 295-600-722.