Работа для спичрайтера

Требуется специалист в области системного анализа по вопросам юриспрюденции в правоохранительной области, а также практической деятельности правоохранительных органов в сфере охраны общественного порядка. От спичрайтера необходимы навыки в подготовке аналитических информационных материалов, аналитических докладов для системных выступлений по обозначенной тематике. Как правило это 12-14 страниц 14 шрифтом Timens New Roman. Время на подготовку от 5 до 14 дней. Личный контакт с работодателем - обязателен. Черновики, тезисы материалы прошлых выступлений имеются. Оплата - наличными, сумма гонорара - по договоренности.