Рерайтеры

КопирайтингЗакрыт69 заявок894 просмотра
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Требуется несколько рерайтеров (предпочтительно - команда) для длительного сотрудничества. Ежедневные объемы работы от 8000 знаков без пробелов. Рассмотрю все предложенные варианты.

Обязательные требования:

* грамотность

* пунктуальность

* самостоятельный поиск исходников

* уникальность от 95% по Адвего

14 лет назад
messaline
Любовь 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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