Добрый день. Вакансия: Ищу исполнителя для постоянной поддержки новостийной ленты на сайте тематики "автомобили". Если качество работы (сеорирайта) устроит, то возможно передам на поддержку и другие проекты, т.е. объемы увеличатся. Что нужно от вас: 1) сами находите новости для ...