Редактор со знанием англ. яз.

Для небольшого интернет-издания нужен редактор.

Задачи:

Поиск новостей и статей по определенным темам (общество, политика, происшествия, интернет, о России, и т.д.) на англоязычных сайтах, беглый перевод (от 2000 до 2500 символов). На выходе должен быть грамотный русский текст (само собой, уникальный для Рунета).

Норма: 7-10 новостей и статей в сутки

Оплата: 20 рублей за новость.

Претендентам просьба писать в личку о том, какие англоязычные СМИ в интернете им известны, какой опыт работы райтером/редактором (или просто пишущим человеком) у вас есть.

Требуется исполнительность.