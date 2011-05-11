Редактор со знанием англ. яз.

КопирайтингЗакрыт7 заявок500 просмотров
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Для небольшого интернет-издания нужен редактор.

Задачи:

Поиск новостей и статей по определенным темам (общество, политика, происшествия, интернет, о России, и т.д.) на англоязычных сайтах, беглый перевод (от 2000 до 2500 символов). На выходе должен быть грамотный русский текст (само собой, уникальный для Рунета).

Норма: 7-10 новостей и статей в сутки

Оплата: 20 рублей за новость.

Претендентам просьба писать в личку о том, какие англоязычные СМИ в интернете им известны, какой опыт работы райтером/редактором (или просто пишущим человеком) у вас есть.

Требуется исполнительность.

13 лет назад
ruskur
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
marion
Марина 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$200
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