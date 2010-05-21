Требуется копирайтер

Анна - это просто чудо копирайтер! Я заказывал впервые в жизни и смутно представлял, что вот так взять и на незнакомую тему написать хороший текст. Но тексты Ани меня не просто удивили, я был вне себя от радости, так все было выполнено быстро, грамотно, профессионально. Я всем не то, что рекомендую, я настаиваю работать с Аней, с этим замечательным журналистом!!!