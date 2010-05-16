Требуется рерайтер для постоянной работы

КопирайтингЗавершен29 заявок677 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется рерайтер для постоянной работы по автомобильной тематике. Оплата - договорная, но без фанатизма, рерайт по цене копирайта не предлагайте. Исходники предоставляются. В день требуется не менее 12 000 знаков без пробелов. Оплата в WMZ по выходным. Предложения в ICQ: 295-600-722.

P.S. антиспам бот в аське блокирует некоторые Ваши сообщения, потому если не отвечаю, отпишите в личку здесь свой номер аськи, постучу Вам сам.

14 лет назад
StinGerr
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
resirant
Любовь 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$300
Несмотря на то, что Любовь является новичком, она прекрасно справляется с поставленными задачами. Надеюсь на долговременное и плодотворное сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • SEO - копирайтинг

    Требуется SEO - копирайтер, опыт не менее 2 лет. Учет специфики работы с поисковыми системами. Тематика - недвижимость (квартиры посуточно, гостиницы) Обязательно к каждой статье нужно писать tiitle, keywords, descripshen пишите цену за 1000 символов и ссылку на портфолио

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайтеры

    Доброе утро. Необходимы услуги 3-4 рерайтеров на постоянной основе. Оплата 1 доллар/тыс символов. Для связи оставьте свои аськи.

    Копирайтинг98 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копиврайтеры, филологи

    Ищем таланливых людей которые способны писать красивые тексты. Сообщите пожалуйста в какой области вы сильны и о чем можете писать.

    Копирайтинг68 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Набор рерайтеров на постоянную работу

    $50

    Здравствуйте, добираю группу рерайтеров для постоянного сотрудничества. С меня: 1. Большие и стабильные объемы заказа на различные тематики. 2. Постоянная, ежедневная занятость для каждого автора в группе. 3. Регулярная оплата. От Вас: 1. Уникальность статей не ниже 97%. 2. Читабельный текст. 3. Минимум ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется автор-переводчик для сайта о iphone

    $150

    Требуется хороший переводчик с английского языка, который сможет не только хорошо перевести статью, но и грамотно ее написать и оформить по-русски. Переводить и размещать на сайте через CMS нужно новости o iphone, новости о выходе каких-то ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент менеджер

    Требуется контент менеджер указывайте желаемую оплату. С опытом копирайтинга на различные темы. ссылка на задание будет предоставленна подходящим. Оплата Вестерн Юнион

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разыскивается адекватный переводчик

    Доброго вам дня! Нашей студии idweb.ru необходим переводчик с русского на английски и с английского на русский. ТРЕБОВАНИЯ: - отличное владение английским языком письменно и разговорная речь (возможно будем привлекать в случае вашего таланта к дополнительным работам) - ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуются рерайтеры

    Требуется рерайт текстов на постоянной основе. Бизнес тематика. Работы очень много. Оплата производится через Яндекс деньги по факту. Исходники предоставляю. Текст должен быть уникальным не менее 97% по Адвего Плагитусу, проверять буду лично. Работа не ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад