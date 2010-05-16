Требуется рерайтер для постоянной работы по автомобильной тематике. Оплата - договорная, но без фанатизма, рерайт по цене копирайта не предлагайте. Исходники предоставляются. В день требуется не менее 12 000 знаков без пробелов. Оплата в WMZ по выходным. Предложения в ICQ: 295-600-722.

P.S. антиспам бот в аське блокирует некоторые Ваши сообщения, потому если не отвечаю, отпишите в личку здесь свой номер аськи, постучу Вам сам.