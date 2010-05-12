Требуется автор-переводчик для сайта о iphone

Требуется хороший переводчик с английского языка, который сможет не только хорошо перевести статью, но и грамотно ее написать и оформить по-русски.

Переводить и размещать на сайте через CMS нужно новости o iphone, новости о выходе каких-то новых приложений для iphone, в общем все новое и интересное связанное с apple и конкретно с iphone.

Нужно 4 новости-статьи (то есть это может быть и новость, и результат исследования, и совет какой-то) в неделю. Исходные статьи нужно искать самим, но не так, чтобы они были не легче для перевода, а так, чтобы были интереснее для аудитории. За это я предлагаю оплату 150$ в месяц, то есть получается 9.375$ за статью.

Пример того, как надо уметь писать, чтобы вы мне подошли и нужный размер статей смотрите на http//iscience.ru/

Докажите мне, что вы подходите и я вас возьму. Есть 2 варианта это сделать: а) перевести статью, которую я дам, б) сделать это как-то по-другому – как именно придумывайте сами.