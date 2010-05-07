Требуются рерайтеры

Требуются отвественные и исполнительные работники рерайт, постинг т.д. Условия : 1. Продолжительное нахождение в сети 2. WMID не ниже начального 3. С опытом работы в соцсетях 4. Умение работать в команде 5. Кто хочет просто попробовать, просьба не беспокоиться Пишите сразу свое резюме, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайт текстов на постоянной основе. Бизнес тематика. Работы очень много. Оплата производится через Яндекс деньги по факту. Исходники предоставляю. Текст должен быть уникальным не менее 97% по Адвего Плагитусу, проверять буду лично. Работа не сложная. Так, что предпочтение отдам наинизшей цене за 1000 знаков без учета пробелов.
Желательно в заявке указывать номер своего ISQ. Отвечу всем
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Здравствуйте. Нужен корреспондент-обозреватель на ГОРОДСКОЙ интернет-портал. Суть работы: размещение актуальных новостей по этому городу. Материалы подбираются из СМИ с указанием источника. Находите какой-то интересный, важный, актуальный и животрепещущий материал - пишите о нем, размещаете на портале. Естественно, никакого ...Завершен13 лет назад
Необходимо писать увлекательные и содержательные статьи о путешествиях. базовый материал для обработки присылается на англ. языке. на его основе нужно сделать информативную статью (возможен лит. перевод либо свое изложение информации, иногда требуется дополнительный поиск или ...Закрыт13 лет назад
Дорогие, требуется ответственный рерайтер на постоянный ежедневный рерайт. На долгосрочной основе! Объемы 5 000 - 20 000 знаков в день. Вы должны быстро выполнять задания - не более суток на выполнение. Вы должны разбираться в автотематике, а ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется сотрудник для подготовки (возможен качественный рерайт) статей, интересных фактов, афоризмов, ребусов для онлайн газеты. Примерный объем 10-20 статей каждую неделю Подготовка статей к пятнице Темы: авто, недвижимость, отношения, туризм, строительство и пр. (10рубрик) Требования в статьям: грамотность, проверка ...Копирайтинг49 заявокЗакрыт14 лет назад
Периодически требуются услуги по написанию и рерайту статей для сайтов и блогов. Тематика разнообразная. Проверяем через Advego Plagiatus. Стоимость статьи не дороже $20-25Копирайтинг116 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу постоянного автора для блога hi-tech тематики. Нужны качественные рерайты или перевод или копирайт - кому как удобно. 4-5 постов в неделю. Все предложения прошу постить сюда или высылать на почту: seoadvicer [at] gmail.comКопирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
Для написания текстов требуются начинающие копирайтеры, тексты от 1200 до 1500 знаков, тематика самая разная, но и писать можно как угодно "что вижу то пою", т.е. что думаете то и пишете, не вдаваясь в смысл ...Завершен14 лет назад
Нужны контентменеджеры. Оклад 250 руб. в неделю. обьем 3 статьи Требования к статьям: 1 Рерайт от 3000 до 3500 символов 2 Уникальность не менее 95% 3 Наличие мин 1-2 фото в статье 4 Источник: ищете сами. Требования к кандидатам: 1. Умение размещать статьи ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для новостного ресурса нужны новости. Тематика достаточно узкая - новости байнета и новости рунета. Пока ни просто белорусское IT, ни новости глобального интернета не интересуют. Желательно каждый рабочий день по 1-2 новости, с приоритетом именно на ...Завершен14 лет назад