Нужны начинающие копирайтеры

Для написания текстов требуются начинающие копирайтеры, тексты от 1200 до 1500 знаков, тематика самая разная, но и писать можно как угодно "что вижу то пою", т.е. что думаете то и пишете, не вдаваясь в смысл написанного, иногда будет необходимо наличие ключей в тексте. Работа только для начинающих! Соответственно и оплата маленькая, но работы очень много для начала понадобится 100000 знаков по тематике "Нотариус, нотариальные услуги", после недвижимость и юриспруденция.

Повторяю, к текстам придираться не буду, как напишите так напишите, можете пересказывать в своих статьях чужие статьи, так же не возбраняется скан(если найдете), лишь бы тексты были уникальными, и при необходимости с ключами. Можно договориться о подневной оплате при том что будете справляться с объемами. Можно так же писать выдуманные истории, разрешено практически все!