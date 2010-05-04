Нужны начинающие копирайтеры

КопирайтингЗавершен72 заявки1488 просмотров
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Для написания текстов требуются начинающие копирайтеры, тексты от 1200 до 1500 знаков, тематика самая разная, но и писать можно как угодно "что вижу то пою", т.е. что думаете то и пишете, не вдаваясь в смысл написанного, иногда будет необходимо наличие ключей в тексте. Работа только для начинающих! Соответственно и оплата маленькая, но работы очень много для начала понадобится 100000 знаков по тематике "Нотариус, нотариальные услуги", после недвижимость и юриспруденция.

Повторяю, к текстам придираться не буду, как напишите так напишите, можете пересказывать в своих статьях чужие статьи, так же не возбраняется скан(если найдете), лишь бы тексты были уникальными, и при необходимости с ключами. Можно договориться о подневной оплате при том что будете справляться с объемами. Можно так же писать выдуманные истории, разрешено практически все!

14 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Natalia1302
Наталия 
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
Наталья отличный исполнитель, сделала именно то что было нужно. Рекомендую!
Сотрудничество с Юрием - одно удовольствие! Можно сказать, идеальный заказчик для хорошего работника - ясные и четкие инструкции, быстрая оплата работы. Всем фрилансерам рекомендую не упускать возможности поработать с Юрием!
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