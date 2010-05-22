Требуются копирайтеры

Доброго времени суток Вам. Требуются рерайтеры! Исходников нет. Тема – тюнинг авто. марка машины и её тюнинг. Работы много. нужно более 100 статей, поэтому буду выбирать 2 или более исполнителя Оплата будет произведена в воскресенье вечером Бюджет не велик, поэтому ...