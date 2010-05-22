Требования: писать названия по 3-6 слов через админку подробности стучите: 6ДВА9-817-516
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Требуются копирайтеры для постоянного сотрудничества!
нужно делать описания(англ.), каждый день..
работа постоянная.
предлагайте.. учитывая постоянство работы, работы МНОГО(поэтому большую цену можете не предлагать!)
работать можно будет хоть целый день.
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