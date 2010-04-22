Начинающим копирайтерам -постоянное сотрудничество

Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества.

Суть - необходим копирайтинг статей по психологии.

Объём - 2000-3000 знаков без пробелов.

Количество - около 10 статей в неделю.

Темы - часть предлагается мной, но в основном по предложениям фрилансера.

Преимущество - отдается начинающим копирайтерам.

Оплата - не более 30 рублей за 1000 б/п.

Периодичность оплаты - раз в неделю за весь выполненный объем.

Условия отбора - предлагаю всем заинтересованным лицам отписать в проект, а получив предварительное "добро", написать тестовую статью на заданную тему.

В случае одобрения - оплачиваю эту статью, и мы согласовываем план дальнейших действий.

В случае отказа - извините, сегодня не день Бэкхэма.

Исполнители - возможно, Вас будет несколько.

Все предложения по ценам и сроками написания одной статьи пишите в проект (заявки скрыты).

Прошу внимательно читать проект, и откликаться только тех, кто соглашается с приведенными условиями.

Спасибо за понимание.