Начинающим копирайтерам -постоянное сотрудничество

Должность: Копиратер английских (british) текстов Требования: • ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ SKYPE, МИКРОФОНА, КОЛОНОК/НАУШНИЕОВ, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ(Как минимум ADSL) • Знание английского (британского) на уровне Native или очень близкое к нему; • Знание сленга тематики; • Коммуникабельность‚ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества.
Суть - необходим копирайтинг статей по психологии.
Объём - 2000-3000 знаков без пробелов.
Количество - около 10 статей в неделю.
Темы - часть предлагается мной, но в основном по предложениям фрилансера.
Преимущество - отдается начинающим копирайтерам.
Оплата - не более 30 рублей за 1000 б/п.
Периодичность оплаты - раз в неделю за весь выполненный объем.
Условия отбора - предлагаю всем заинтересованным лицам отписать в проект, а получив предварительное "добро", написать тестовую статью на заданную тему.
В случае одобрения - оплачиваю эту статью, и мы согласовываем план дальнейших действий.
В случае отказа - извините, сегодня не день Бэкхэма.
Исполнители - возможно, Вас будет несколько.
Все предложения по ценам и сроками написания одной статьи пишите в проект (заявки скрыты).
Прошу внимательно читать проект, и откликаться только тех, кто соглашается с приведенными условиями.
Спасибо за понимание.
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