Начинающим копирайтерам -постоянное сотрудничество

КопирайтингЗавершен23 заявки989 просмотров
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Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества.

Суть - необходим копирайтинг статей по психологии.

Объём - 2000-3000 знаков без пробелов.

Количество - около 10 статей в неделю.

Темы - часть предлагается мной, но в основном по предложениям фрилансера.

Преимущество - отдается начинающим копирайтерам.

Оплата - не более 30 рублей за 1000 б/п.

Периодичность оплаты - раз в неделю за весь выполненный объем.

Условия отбора - предлагаю всем заинтересованным лицам отписать в проект, а получив предварительное "добро", написать тестовую статью на заданную тему.

В случае одобрения - оплачиваю эту статью, и мы согласовываем план дальнейших действий.

В случае отказа - извините, сегодня не день Бэкхэма.

Исполнители - возможно, Вас будет несколько.

Все предложения по ценам и сроками написания одной статьи пишите в проект (заявки скрыты).

Прошу внимательно читать проект, и откликаться только тех, кто соглашается с приведенными условиями.

Спасибо за понимание.

14 лет назад
vizufon
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
Homo-Ludens
Ольга 
35 летЙемен
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
Bekka
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$50
Сотрудничаю с Любовью по нескольким проектам. Всё на самом высоком уровне, а именно, четкое следование заданию, соблюдение сроков и контроль качества метериала. Планирую сотрудничать и дальше.
Без преувеличения могу назвать Дмитрия находкой для копирайтера. Правда, если копирайтер старателен и честен. Дмитрий - интеллигентен. Он четко ставит задачи и требует их четкого выполнения. Ценит творческий подход и эмоциональность. Строг, но при этом внимателен и способен отнестись с пониманием. Оплата четкая и в срок. Немаловажная деталь - человек интересный и приятный в общении. От души поставила бы баллов 15, если бы было можно.
West64
Ирина 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$45
Сотрудничаем чуть более месяца. За время сотрудничества был один ляпсус, который оперативно был исправлен. В целом всё устраивает. Сотрудничаем дальше.
Спасибо Дмитрию за понимание и помощь в работе. Считаю, что мне повезло с таким работодателем: вежлив, корректен, чёткая формулировка заданий и условий. Безукоризненная оплата - точно в срок и в полном объёме. Сотрудничество с таким человеком интересно,приятно и познавательно.
tacella
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$40
Сотрудничаю с Анной уже более месяца. Метериалы предоставляются во-время, их качество на хорошем уровне. Ляпсусусов и "косяков" за время сотрудничества не замечено. Темы, которые предлагает Анна актуальные и интересные. Планирую продолжать сотрудничество.
Сотрудничаю с Дмитрием уже месяц, только положительные эмоции. Планирую продолжить сотрудничество.
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