vizufon

Дмитрий vizufon

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать диз карточки товара

    Добрый день. Необходимо сделать диз карточки товара - собачьего корма. Сейчас есть то, что во вложении. Верстка не нужна. По факту, нужно причесать всю историю, чтобы смотрелось прилично.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Аналитик (семантик) для составление плана статей

    Добрый день. Спасибо, что проявили интерес к моему проекту. Ищу аналитика для проектной работы по составлению плана статей по которому будут работать авторы текстов. [b]На входе[/b] вы будете получать список ключей разбитых на статьи. [b]На выходе[/b] вы будете предоставлять ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аналитик (семантик) для информационного сайта

    Добрый день. Суть задачи: 1. [b]Получаем темы[/b] статей либо кластер целиком (подрубрику); 2. [b]Парсим[/b] ключи, [b]чистим[/b] по параметрам, [b]раскидываем[/b] по группам (статьям); 3. [b]Составляем[/b] план статьи; 4. [b]Составляем[/b] Title, Description, H1; 5. [b]Получаем[/b] профит. В комментарии обязательно указывайте ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аналитик (семантик) для информационного сайта

    Добрый вечер. Сеть задачи: 1. Получаем темы статей либо кластер целиком (подрубрику) 2. Парсим ключи, чистим по параметрам 3. Составляем план статьи 4. Составляем Title, Description, H1 5. Получаем профит. Указывайте стоимость за 1 ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Проблема при переносе сайта на Expression Engine

    При переносе сайта на другой хостинг возникла проблема, старый пароль админа не подходит. После сброса пароля и получении нового, судя по всему залогиниться получается, но показывается чистая страница. Свистопляска с путями у меня не задалась. Прошу помощи ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевести сайт с EE на WP или Битрикс

    Доброй ночи. Необходимо перевести сайт psyd0m . ru (заменить "0" на "o") с движка expression engine на WP или Битрикс. Вся функциональность должна быть соблюдена (сейчас левое меню не работает, его нужно будет подправить) кроме ФОРУМА. Прошу указывать ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подправить плагин ulogin на wp

    После обновления плагина ulogin и WP перестал работать плагин. Выходит ошибка: Fatal error: Call to undefined function get_current_page_url() in /var/www/xxxxx/data/www/xxxxxxxx.ru/wp-content/plugins/ulogin/settings.ulogin.php on line 219 Нужно привести данный плагин в рабочий вид.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Решить проблему с rss у Битрикс-сайта

    Добрый день. Необходимо настроить нормальную трансляцию в RSS. Проблема в том, что материалы выводятся через компонент news.list для которого RSS не получается нормально настроить. Есть ли варианты решения? П.С. RSS лента нужна для трансляции а твитер и ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть верстку на битрикс

    Всем доброй пятницы! Есть верстка, которую необходимо натянуть на Битрикс. Лицензия "Старт" есть. Хватит ли её? Функционал довольно простой: 1. Новости 2. Статьи 3. Словарь терминов В предложениях указывайте сроки и стоимость. Есть вопросы - задавайте в личку. Спасибо.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подготовка анкоров

    Добрый день. Необходим фрилансер для периодического выполнения заданий такого формата: Составить 50 анкоров, 60% - ТВО (точное вхождение с окружением) и 25% - ТВР (точное вхождение с разбавлением). 15% - "здесь", "ссылка", "тут" и т.п. Анкоры в формате ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать коллаж. Срочно

    Добрый день. Необходимо сделать коллаж для друга, т.к. у самого времени в обрез. Превьюшки фоток во вложении. Исполнителю отправлю в хорошем качестве. Коллаж будет распечатан в большом формате (30*45). Ничего супер-пупер не надо. Жду предложения по сроку и цене. Желательно ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шаблон для wp

    Добрый день. Необходимо подготовить шаблон для сайта женской тематики. Вы ищите среди премиальных тем 3-4 варианта. Я выбираю один и говорю какие доработки нужно сделать (минимальные, например убрать блок, изменить шрифт и т.п.). Далее, вы всё настраиваете ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод нескольких статей EN->RU

    Добрый день. Необходимо перевести несколько статей с английского на русский. Лексика практически общая. Всего около 8к б/п. От Вас сроки и стоимость за 1кб/п готового текста. Предложения скрыты.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Несколько текстов для сайта

    Добрый день. Необходимо написать 3 текста для сайта о тайных покупателях: 2 совсем небольших по 300 знаков и один для раздела "О компании" объемом 2-3к бп. Во вложении тезисы для написания раздела "О компании". Готов услышать Вашу цену за ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка с натяжкой и без

    Добрый день. Необходимо сверстать и (в идеале) натянуть макет - главная +3 внутряка. Сверстать по всем общепринятым правилам, для общепринятых браузеров. Прошу Вас указывать стоимость за верстку+за "натяжку" на смску либо стоимость только за верстку. Если Вы готовы "натянуть" ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка внутр. сайта для небольшой компании

    Добрый день. Необходимо разработать внутренней сйт для компании занимающейся организацией проверок "тaйными пoкупaтелями". Весьма поверхностное ТЗ во вложении. Понятно, что окончательное согласование цены и сроков возможно только после более подробного обсуждения проекта, однако прошу вас указать примерные сроки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переводчик новостей по компьютерной тематике с ENG

    Добрый день. Требуется переводчик с английского языка для перевода новостей с буржуйских сайтов по компьютерной теме. Собственно, что будет требоваться: 1. Есть сайт. Вы берете с него новость и переводите её на русский язык. 2. Учитывая, что новости обычно ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание проекта для allsubmiter

    Требуется создание готового проекта для allsubmiter для нескольких сайтов. Схема работа следующая: 1. Пишите цену и срок за 1 сайт 2. Выбираю Вас исполнителем 3. Готовите проект 4. Высылаете мне его (текстовыми файлами). 5. Если всё норм - оплачиваю. 6. Получаете ещё ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переводчик новостей по психологии с английского

    Ввиду "пропажи" основного исполнителя данного проекта вновь ищу фрилансера для постоянного сотрудничества. Требуется переводчик с английского языка для перевода новостей с буржуйских сайтов по психологии. Собственно, что будет требоваться: 1. Есть сайты (список дам), Вы берете с него ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
nkm_studio
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать диз карточки товара
Хороший заказчик. Рекомендую.
Спасибо за оперативное выполнение заказа за вменяемую цену.
Ответный отзыв
Kseniya-789
Ксения 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Аналитик (семантик) для информационного сайта
Дмитрий отличный заказчик: задача была поставлена четко, на вопросы реагирует быстро, что позволяет скорректировать работу "на ходу". Оплатил без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа была выполнена точно в срок. Все пожелания были учтены. Рекомендую к сотрудничеству.
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web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Подправить плагин ulogin на wp
Дмитрий отличный заказчик! Оплата моментально! Рекомендую!
Сергей быстро нашел ошибку и восстановил работоспособность плагина. Рек.
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svr_2008
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Наполнение форума по психологии
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Всё ок!
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alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Несколько текстов для сайта
Дмитрий - очень надежный заказчик, ставит понятные задачи, вовремя оплачивает тексты.
Проект успешно выполнен
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