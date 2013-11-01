Добрый день. Необходимо сделать диз карточки товара - собачьего корма. Сейчас есть то, что во вложении. Верстка не нужна. По факту, нужно причесать всю историю, чтобы смотрелось прилично.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Спасибо, что проявили интерес к моему проекту. Ищу аналитика для проектной работы по составлению плана статей по которому будут работать авторы текстов. [b]На входе[/b] вы будете получать список ключей разбитых на статьи. [b]На выходе[/b] вы будете предоставлять ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Суть задачи: 1. [b]Получаем темы[/b] статей либо кластер целиком (подрубрику); 2. [b]Парсим[/b] ключи, [b]чистим[/b] по параметрам, [b]раскидываем[/b] по группам (статьям); 3. [b]Составляем[/b] план статьи; 4. [b]Составляем[/b] Title, Description, H1; 5. [b]Получаем[/b] профит. В комментарии обязательно указывайте ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер. Сеть задачи: 1. Получаем темы статей либо кластер целиком (подрубрику) 2. Парсим ключи, чистим по параметрам 3. Составляем план статьи 4. Составляем Title, Description, H1 5. Получаем профит. Указывайте стоимость за 1 ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
При переносе сайта на другой хостинг возникла проблема, старый пароль админа не подходит. После сброса пароля и получении нового, судя по всему залогиниться получается, но показывается чистая страница. Свистопляска с путями у меня не задалась. Прошу помощи ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброй ночи. Необходимо перевести сайт psyd0m . ru (заменить "0" на "o") с движка expression engine на WP или Битрикс. Вся функциональность должна быть соблюдена (сейчас левое меню не работает, его нужно будет подправить) кроме ФОРУМА. Прошу указывать ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
После обновления плагина ulogin и WP перестал работать плагин. Выходит ошибка: Fatal error: Call to undefined function get_current_page_url() in /var/www/xxxxx/data/www/xxxxxxxx.ru/wp-content/plugins/ulogin/settings.ulogin.php on line 219 Нужно привести данный плагин в рабочий вид.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Необходимо настроить нормальную трансляцию в RSS. Проблема в том, что материалы выводятся через компонент news.list для которого RSS не получается нормально настроить. Есть ли варианты решения? П.С. RSS лента нужна для трансляции а твитер и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $45
Необходимо подготовить несколько текстов для основных разделов сайта.Завершен10 лет назад
Всем доброй пятницы! Есть верстка, которую необходимо натянуть на Битрикс. Лицензия "Старт" есть. Хватит ли её? Функционал довольно простой: 1. Новости 2. Статьи 3. Словарь терминов В предложениях указывайте сроки и стоимость. Есть вопросы - задавайте в личку. Спасибо.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Необходим фрилансер для периодического выполнения заданий такого формата: Составить 50 анкоров, 60% - ТВО (точное вхождение с окружением) и 25% - ТВР (точное вхождение с разбавлением). 15% - "здесь", "ссылка", "тут" и т.п. Анкоры в формате ...Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать коллаж для друга, т.к. у самого времени в обрез. Превьюшки фоток во вложении. Исполнителю отправлю в хорошем качестве. Коллаж будет распечатан в большом формате (30*45). Ничего супер-пупер не надо. Жду предложения по сроку и цене. Желательно ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Необходимо подготовить шаблон для сайта женской тематики. Вы ищите среди премиальных тем 3-4 варианта. Я выбираю один и говорю какие доработки нужно сделать (минимальные, например убрать блок, изменить шрифт и т.п.). Далее, вы всё настраиваете ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо перевести несколько статей с английского на русский. Лексика практически общая. Всего около 8к б/п. От Вас сроки и стоимость за 1кб/п готового текста. Предложения скрыты.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Необходимо написать 3 текста для сайта о тайных покупателях: 2 совсем небольших по 300 знаков и один для раздела "О компании" объемом 2-3к бп. Во вложении тезисы для написания раздела "О компании". Готов услышать Вашу цену за ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Необходимо сверстать и (в идеале) натянуть макет - главная +3 внутряка. Сверстать по всем общепринятым правилам, для общепринятых браузеров. Прошу Вас указывать стоимость за верстку+за "натяжку" на смску либо стоимость только за верстку. Если Вы готовы "натянуть" ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать внутренней сйт для компании занимающейся организацией проверок "тaйными пoкупaтелями". Весьма поверхностное ТЗ во вложении. Понятно, что окончательное согласование цены и сроков возможно только после более подробного обсуждения проекта, однако прошу вас указать примерные сроки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. Требуется переводчик с английского языка для перевода новостей с буржуйских сайтов по компьютерной теме. Собственно, что будет требоваться: 1. Есть сайт. Вы берете с него новость и переводите её на русский язык. 2. Учитывая, что новости обычно ...Переводы20 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создание готового проекта для allsubmiter для нескольких сайтов. Схема работа следующая: 1. Пишите цену и срок за 1 сайт 2. Выбираю Вас исполнителем 3. Готовите проект 4. Высылаете мне его (текстовыми файлами). 5. Если всё норм - оплачиваю. 6. Получаете ещё ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ввиду "пропажи" основного исполнителя данного проекта вновь ищу фрилансера для постоянного сотрудничества. Требуется переводчик с английского языка для перевода новостей с буржуйских сайтов по психологии. Собственно, что будет требоваться: 1. Есть сайты (список дам), Вы берете с него ...Закрыт12 лет назад