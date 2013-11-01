Добрый день. Требуется переводчик с английского языка для перевода новостей с буржуйских сайтов по компьютерной теме. Собственно, что будет требоваться: 1. Есть сайт. Вы берете с него новость и переводите её на русский язык. 2. Учитывая, что новости обычно ...