Здравствуйте.

Спасибо, что заглянули на мою страничку, надеюсь это приведет к взаимовыгодному сотрудничеству.

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Немного обо мне.

Брянчикова Светлана Васильевна.

Замужем. Двое детей.

Опыт работы:

С 06.11.2006 работаю экономистом централизованной бухгалтерии управления образования Кировоградского городского совета.

В 2005-2006 гг. работала по диплому в финансовом управлении Кировоградского городского совета.

Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.

Языки – украинский (свободно), английский (удовлетворительно).

Мои увлечения - шахматы, активный отдых.