Светлана svr_2008svr_2008
42 годаУкраина/Кропивницкий
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Здравствуйте.
Спасибо, что заглянули на мою страничку, надеюсь это приведет к взаимовыгодному сотрудничеству.
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Немного обо мне.
Брянчикова Светлана Васильевна.
Замужем. Двое детей.
Опыт работы:
С 06.11.2006 работаю экономистом централизованной бухгалтерии управления образования Кировоградского городского совета.
В 2005-2006 гг. работала по диплому в финансовом управлении Кировоградского городского совета.
Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.
Языки – украинский (свободно), английский (удовлетворительно).
Мои увлечения - шахматы, активный отдых.
Портфолио
- Наполнение интернет-магазина (WebAsyst)314 просмотров
- Создание шаблона бланков Укрпочты в Excel.482 просмотра
- Поиск фотографий335 просмотров
- Поиск картинок по модели товара и сохранение317 просмотров
- Постинг на форуме208 просмотров
- Наполнение интернет магазина257 просмотров
- Набор текста272 просмотра
- Постинг на форуме254 просмотра
- Наполнение интернет-магазина "FashionWeek"300 просмотров
- Постинг на форуме259 просмотров
- Создание шаблона бланков Укрпочты в Excel.2809 просмотров
- Постинг на форуме288 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Светлану: - постоянно на связи - инициативна - работает быстро - обладает всеми необходимыми навыками для наполнения каталогов (описание, работа с изображениями и т.д.)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата, доброжелательное отношение что немаловажно. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$10
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$1
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Все хорошо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$30
10 баллов
11 лет назад
Светлана оперативно и на отлично справилась с поставленной задачей. Обязательно продолжим сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая задача, моментальная оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$19
10 баллов
12 лет назад
Светлана отлично справилась с заданием. Качественно и раньше срока. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству.