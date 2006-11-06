svr_2008

Светлана svr_2008

 
42 годаУкраина/Кропивницкий
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Здравствуйте.

Спасибо, что заглянули на мою страничку, надеюсь это приведет к взаимовыгодному сотрудничеству.

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Немного обо мне.

Брянчикова Светлана Васильевна.

Замужем. Двое детей. 

Опыт работы:

С 06.11.2006 работаю экономистом централизованной бухгалтерии управления образования Кировоградского городского совета.

В 2005-2006 гг. работала по диплому в финансовом управлении Кировоградского городского совета.

Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.

Языки – украинский (свободно), английский (удовлетворительно).

Мои увлечения - шахматы, активный отдых.

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Отзывы заказчиков
ZVV
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Подготовка данных по квартирам в новостройках
Рекомендую Светлану: - постоянно на связи - инициативна - работает быстро - обладает всеми необходимыми навыками для наполнения каталогов (описание, работа с изображениями и т.д.)
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата, доброжелательное отношение что немаловажно. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
vizufon
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Наполнение форума по психологии
Всё ок!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Общение на форумах (Украина)
Спасибо за сотрудничество. Все хорошо!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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alat
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Разместить сообщение на форумах
Светлана оперативно и на отлично справилась с поставленной задачей. Обязательно продолжим сотрудничество. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкая задача, моментальная оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$19
10 баллов
12 лет назад
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Светлана отлично справилась с заданием. Качественно и раньше срока. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв