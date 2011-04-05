Контент-менеджер

Наполнение сайтовЗавершен14 заявок460 просмотров
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Собственно в названии все сказано.

Требуется три человека, парень/девушка для командного наполнения форумов разнообразной тематики.

Предложения о готовности к сотрудничеству оставляйте в проекте, в личку, асю, скайп большая просьба не писать!

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Нужна еще одна девушка, поэтому парни могут не тратить заявки.

13 лет назад
svr_2008
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
oksana1984
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$20
Оксана участвовала в командном наполнении форума. Оригинальные и интересные посты уникальные на 100%. С удовольствием буду работать с Оксаной и в других проектах. Рекомендую!
Самые положительные впечаления от работы со Светланой, буду рада если когда-нибудь придётся ещё работать с ней. Чёткая постановка задания, своевременная оплата. Отличный заказчик!
Cruzo
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
yana_star
Яна 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$20
Яна участвовала в командном наполнении форума. Оригинальные и интересные посты уникальные на 100%. С удовольствием буду работать с Яной и в других проектах. Рекомендую!
Светлана - прекрасный заказчик. ТЗ и указания по выполнению четкие, все хорошо объясняется. В случае необходимости правок даются точные пояснения, что именно не так. Всегда на связи на случай форс-мажорных ситуаций. Оплата без всяких задержек. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество и в дальнейшем. Рекомендую!
Fanya_Kacman
Надежда 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$150
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