Контент-менеджер

Светлана - прекрасный заказчик. ТЗ и указания по выполнению четкие, все хорошо объясняется. В случае необходимости правок даются точные пояснения, что именно не так. Всегда на связи на случай форс-мажорных ситуаций. Оплата без всяких задержек. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество и в дальнейшем. Рекомендую!