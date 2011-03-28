Требуется помощник для сопровождения сайтов

Быть:

- на связи (сотовый), мейл агент, аська;

- женского пола;

- из России;

- адекватной.

Знать:

- русский язык В СОВЕРШЕНСТВЕ;

- пару тегов в html (выделить жирным, курсивом и другие простые).

Уметь:

- работать;

- оперативно перестраиваться под поступающие задания;

- пользоваться Интернетом;

- использовать офисные программы (ворд, эксель).

Задачи:

- участвовать в развитии различных сайтов (тексты для сайтов, новости для сайтов, регистрация в сервисах, улучшения, замечания).

Режим:

- 5 любых дней в неделю по мере надобности исполнения (примерно с 9 00 до 18 00).

Не умеете работать - не пишите, испытательный срок: два-три дня.

Каждый проходит проверку, задолбали полуфабрикаты.

пы.сы. При возникающих проблемах я могу войти в положение каждого человека, в ущерб своим интересам, но надо иметь совесть.