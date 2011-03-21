Ищем контент-менеджера под Host.CMS

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки273 просмотра
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Требуется:

- уметь работать с host.cms;

- быть на связи (сотовый);

- интересоваться а/м субару;

- знать русский язык;

- иметь базовые знания html;

- уметь пользоваться Интернетом;

- обрабатывать фотографии;

- писать связанные тексты;

- использовать офисные программы.

Задача:

- развивать и наполнять сайт - каталог для а.м. субару;

- изучать CMS и пытаться программировать (при желании) новые блоки.

Важно:

- раз в неделю встречаться лично.

13 лет назад
subaru119
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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