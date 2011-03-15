Контент менеджер для каталога предприятий города

Требование к кандидату:

- чувство опрятности при заполнении контентом сайт

- усидчивость

- Ответственность и порядочность (при заполнение на "а вдруг не заметят" будут штрафы)

Суть работы:

Перенести информацию с сайта А на сайт Б (копипаст)

6 полей + кнопка сохранить т .д.

Информации много, ориентировочна на 2 недели работы

Связь:

- скайп(голос)

в онлайне с Пн по Пт (днем)

Оплата

поэтапная

webmoney

Приват 24

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