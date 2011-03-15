Контент менеджер для каталога предприятий города

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требование к кандидату:
- чувство опрятности при заполнении контентом сайт
- усидчивость
- Ответственность и порядочность (при заполнение на "а вдруг не заметят" будут штрафы)
Суть работы:
Перенести информацию с сайта А на сайт Б (копипаст)
6 полей + кнопка сохранить т .д.
Информации много, ориентировочна на 2 недели работы
Связь:
- скайп(голос)
в онлайне с Пн по Пт (днем)
Оплата
поэтапная
webmoney
Приват 24
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