Специалист по контекстной рекламе требуется

Требуется менеджер по контекстной рекламе (рассматриваются кандидаты из РФ, работа удаленная).

В работу входит:

разработка и размещение контекстной рекламы - Begun, Google, Yandex.Direct

контроль и оптимизация рекламных кампаний

составление отчетов по рекламным кампаниям

подготовка статистики по ключевым словам

Желателен опыт работы с системами контекстной рекламы Direct, Begun, Google от 1 года.

График работы с 10.00 до 18.00.

Преимущество кандидатам с сертификатами о прохождении обучения в Яндексе, Бегуне.

Желателен - сертификат профессионала в Гугле.

Сотрудникам с сертификатами и хорошим опытом 22 000 р.

На этапе обучения - испытательный срок 2 месяца 16 000 р., далее после прохождения обучения и сертификации в яндексе - по ставкам квалифицированных менеджеров по контекстной рекламе.

В резюме обязательно указывайте Ваш опыт работы и наличие сертификатов.

Ответы жду в личку или на мыло [email protected]