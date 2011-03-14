Специалист по контекстной рекламе требуется

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Требуется менеджер по контекстной рекламе (рассматриваются кандидаты из РФ, работа удаленная).
В работу входит:
разработка и размещение контекстной рекламы - Begun, Google, Yandex.Direct
контроль и оптимизация рекламных кампаний
составление отчетов по рекламным кампаниям
подготовка статистики по ключевым словам
Желателен опыт работы с системами контекстной рекламы Direct, Begun, Google от 1 года.
График работы с 10.00 до 18.00.
Преимущество кандидатам с сертификатами о прохождении обучения в Яндексе, Бегуне.
Желателен - сертификат профессионала в Гугле.
Сотрудникам с сертификатами и хорошим опытом 22 000 р.
На этапе обучения - испытательный срок 2 месяца 16 000 р., далее после прохождения обучения и сертификации в яндексе - по ставкам квалифицированных менеджеров по контекстной рекламе.
В резюме обязательно указывайте Ваш опыт работы и наличие сертификатов.
Ответы жду в личку или на мыло [email protected]
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