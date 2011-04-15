Копирайтер в IT компанию

Требуется контент-менеджер для ежедневного мониторинга и составления обзоров СМИ, а также публикации других материалов на сайте. Средний ежедневный объем публикаций от 10 до 60 (по договоренности и в зависимости от тематики). Приветствуется знание и понимание рынков сельского ...