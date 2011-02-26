Контент-менеджер

Имеется работающий интернет-магазин зоотоваров на osCommerce как онлайн-копия существующего зоомагазина. Нужен человек, который будет приходить в магазин по запросу и в офисе актуализировать состояние товаров в интернет-магазине в соответствии с реальным магазином. Нужно для начала ...