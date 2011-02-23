Контент-менеджер

$100
Наполнение сайтовЗакрыт32 заявки615 просмотров
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Здравствуйте. Я предлагаю вам работу. Вы каждый день должны будете ставить на 50 сайтов 10 объявлений

Зарплата месячная. Вы должны каждый день давать сайты куда вы размещали объявления.

В месяц зарплата от 100 долларов.

13 лет назад
goinvestor
Виктор 
34 годаБолгария
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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