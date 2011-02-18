Помощник контент-менеджера

Здравствуйте. Необходим помощник в наполнении сайтов, на первое время объемы будут небольшие, соответственно оплата, также минимальная.

Укажите, с какими административными панелями знакомы, сколько в день можете работать, и оплата за 1 товар.

Убедительная просьба, в ЛИЧКУ И АСЬКУ не писать!!!