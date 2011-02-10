Контент-менеджер для нескольких сайтов

Наполнение сайтовЗавершен18 заявок491 просмотр
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Ищем контент-менеджера на постоянное сотрудничество.

Нужно будет обслуживать несколько постоянных сайтов и заполнять новые с возможным последующим обслуживанием.

Требования:

- Знание html, начальный уровень. Знать как сделать отступы, обтекание картинки, выделение текста и т.д.

- Базовые знания фотошоп.

Редактирование изображения, создание элемента дизайна для наполнения сайта

- Граммотность

Любой текст по возможности должен быть проверен на наличие грамматических ошибок.

- Аккуратность

внесенная информация должна быть визуально приятна на вид (абзацы отделены, заголовки расставлены, таблицы ровные и в одном стиле).

Текст должен быть проверен перед сохранением на наличие ошибок.

Проверять публикацию при разной ширине экрана.

Хотелось бы увидеть ваши расценки.

Или на примере сайта http://lipskidki.shiftcms.net/muzon

Сейчас его нужно наполнить.

Интересна цена заполнения одной фирмы.

Сюда входит:

- Вставка логотипа, названия, описания, контактной информации

- Ресайз и загрузка фотографий

- Описание фирмы с картинками

- несколько статей с картинками

- 0-20 товаров фирмы

Заполнение через самописную удобную админку

13 лет назад
cahess
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Tarata
Лия 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$1
Хороший исполнитель, чувствуется желание учиться, делать лучше, чем раньше. Советую как обязательного человека и хорошего контент-менеджера
Спасибо за сотрудничество!
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