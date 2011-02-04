Приглашается менеджер проекта (удаленно)

Проект - http://vivatsvadba.ru/ + еще 2 дополнительных:

http://www.webwedding.ru/

http://www.hitwedding.ru/

Исходя из тематики предпочтение прекрасной половине.

Задачи:

1. Привлечение рекламодателей (адресная рассылка на мэйл и дальнейшее взаимодействие дистанционно) - охват: все крупные города РФ поэтапно.

2. Обработка и заполнение контента: материалы, присланные рекламодателями (текст, фото, видео) - возможно обучение работе с админкой

3. Отслеживание сроков размещения платной рекламы и напоминание клиентам о продлении.

Условия:

График: 8х5, 10.00-18.00

Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.

Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на avs999 собака яндекс ру

В письме для взаимной экономии времени лучше сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц.

На вопросы отвечаю только по мэйлу.