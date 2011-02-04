Приглашается менеджер проекта (удаленно)

В нашей компании (продажа косметики и средств по уходу) объявляется конкурс на замещение вакантной должности КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА. Вы умеете делать хорошее фото и писать такие рекламные статьи, которые привлекают всеобщее внимание? У Вас есть реальные результаты и достижения? Мы ...
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Проект - http://vivatsvadba.ru/ + еще 2 дополнительных:
Исходя из тематики предпочтение прекрасной половине.
Задачи:
1. Привлечение рекламодателей (адресная рассылка на мэйл и дальнейшее взаимодействие дистанционно) - охват: все крупные города РФ поэтапно.
2. Обработка и заполнение контента: материалы, присланные рекламодателями (текст, фото, видео) - возможно обучение работе с админкой
3. Отслеживание сроков размещения платной рекламы и напоминание клиентам о продлении.
Условия:
График: 8х5, 10.00-18.00
Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.
Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на avs999 собака яндекс ру
В письме для взаимной экономии времени лучше сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц.
На вопросы отвечаю только по мэйлу.
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