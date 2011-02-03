Требуются комментаторы в галерею

Здравствуйте! Ищу человека для выполнения следующей работы: Каждый день на сайт http://prognozy-na-sport.ru/ необходимо добавлять по 10 обзоров спортивных сайтов. Т.е. вы регистрируетесь и каждый день в удобное вам время публикуете обзоры. Для обзора сначала нужно будет добавить все сайты ...