Веб-мастер

Требуется контент-менеджер для постоянного долговременного сотрудничества. Обязанности: 1. Размещение новой информации (статьи, описания товаров) на сайтах, в т.ч. интернет магазинах. Сайтов много, в основном строительной тематики. 2. Существующие тексты и картинки нужно привести в порядок. 3. Поиск, ...
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Туристическое агентство, давно и успешно развивающее собственные интернет-проекты, ищет на постоянную удаленную работу менеджера интернет-проектов (вебмастера) с опытом работы.
Обязанности и навыки
1) Контент. Добавление и редактирование каталогов курортов и отелей, публикация статей. Копирайт и глубокий рерайт.
2) Дизайн, фотошоп. Банеры, фотоматериалы, дизайн и верстка сайтов.
3) Модерация. Ежедневная модерация групп компании в соц. сетях.
4) Joomla. Знание СМС, редактирование контента, установка модулей, плагинов и т.д.
5) SEO. Понятие основ сео, использование в повседневной работе над внутренней оптимизацией сайтов.
6) Креатив. Приветствуется креативный подход к работе, свежие и толковые идеи
Оплата от 10000 до 20000 рублей ежемесячно. В зависимости от объема ежемесячного согласованного плана и предоставленного отчета.
Работа по договору с ООО или ИП и безнал, является преимуществом, но не обязательно, можем официально по контракту.
От кандидата – резюме и пример ежемесячной сметы с расписанием расценок на отдельные услуги перечисленные в обязанностях
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