Веб-мастер

Туристическое агентство, давно и успешно развивающее собственные интернет-проекты, ищет на постоянную удаленную работу менеджера интернет-проектов (вебмастера) с опытом работы.

Обязанности и навыки

1) Контент. Добавление и редактирование каталогов курортов и отелей, публикация статей. Копирайт и глубокий рерайт.

2) Дизайн, фотошоп. Банеры, фотоматериалы, дизайн и верстка сайтов.

3) Модерация. Ежедневная модерация групп компании в соц. сетях.

4) Joomla. Знание СМС, редактирование контента, установка модулей, плагинов и т.д.

5) SEO. Понятие основ сео, использование в повседневной работе над внутренней оптимизацией сайтов.

6) Креатив. Приветствуется креативный подход к работе, свежие и толковые идеи

Оплата от 10000 до 20000 рублей ежемесячно. В зависимости от объема ежемесячного согласованного плана и предоставленного отчета.

Работа по договору с ООО или ИП и безнал, является преимуществом, но не обязательно, можем официально по контракту.

От кандидата – резюме и пример ежемесячной сметы с расписанием расценок на отдельные услуги перечисленные в обязанностях