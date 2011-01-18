Требуется контент-менеджер для постоянного долговременного сотрудничества. Обязанности: 1. Размещение новой информации (статьи, описания товаров) на сайтах, в т.ч. интернет магазинах. Сайтов много, в основном строительной тематики. 2. Существующие тексты и картинки нужно привести в порядок. 3. Поиск, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сбор информации об организациях (рестораны, нотариусы, салоны красоты), проверка актуальности данных, размещение на портале через админку.
Работа постоянная, в перспективе на полный рабочий день, оплата от 5000 рублей в месяц .
Требования:
Опытный пользователь ПК и интернета.
- Похожие заказы
- $500Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Всем добрый день. Для выполнения рутинной работы требуется помошник контент-менеджера. Главное требование - четкое соблюдение ТЗ, умение копировать/вставить. Желательно наличие безлимитного интернета. Работа разовая, если подойдем друг другу возможно дальнейшее сотрудничество. Заявки оставляйте здесь, в личку, асю просьба не писать.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день. Компания Stylepix (http://stylepix.net) ищет контент-менеджера на работу по проектно. Первый проект - заполнить туристический сайт информацией. Есть текста, нужно их вставить в редактор на сайте и подобрать к каждому тексту как минимум по одной картинке. ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист , который умеет выливать на бумагу идеи о создание бизнеса чужих людей под "диктовку" Требуеться тематическая коректность, чёткое состовления плана, анализ вида деятельности, граммотность! В сутки от 2 до 5 проэктов! З/П 632 у.е в ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Написание статей с описанием продукции для интернет-магазина.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны авторы для сбора материала по Selenium. Обязательные условия: * интерес к изучению Selenium * заинтересованность в использовании Selenium. Пиши в личные сообщения.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется администратор интернет-магазина teleby.ru Задачи: полное ведение; редактирование, добавление и изменение информации; продвижение.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Цель: Оперативное размещение платных ссылок и статей на сайтах. Задачи: Просмотр, модерация и размещение в ручную ссылок и статей по заявкам бирж Liex, Miralinks, Seozavr, и т.д. на статичные (html) и сайты с CMS (Joomla, DLE, ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашаю исполнителей любой специализации, образование, навыки и опыт работы значения не имеют, так как работа очень простая. Только для частных лиц, местоположение не имеет значения. Направление деятельности - добавление информации на веб-ресурс. Подробнее ...Наполнение сайтов71 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется - ведение активной деятельности хостинг компании на русско и англо-язычных форумах, так же их поиск новых. От вас ответственность, коммуникабельность, знание английского языка. Оплата - 200$/m. От вас ЕЖЕДНЕВНЫЙ отчет, если его в друг не будет, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад