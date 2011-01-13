Ищется контент-менеджер СПДшник

Требуется специалист , который умеет выливать на бумагу идеи о создание бизнеса чужих людей под "диктовку" Требуеться тематическая коректность, чёткое состовления плана, анализ вида деятельности, граммотность! В сутки от 2 до 5 проэктов! З/П 632 у.е в ...
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Добрый день.
Компания Stylepix (http://stylepix.net) ищет контент-менеджера на работу по проектно.
Первый проект - заполнить туристический сайт информацией. Есть текста, нужно их вставить в редактор на сайте и подобрать к каждому тексту как минимум по одной картинке. При этом следить за тем, чтобы текст отображался в общем стиле сайта нормально.
Админка удобная, визивиг редактор. Однако, текста в разных форматах. Поэтому нужно будет сперва "сбросить" форматирование путем копирования текста в блокнот, а потом просто в редакторе выделить параграфы и ключевые фразы жирным.
Ищется кандидат СПДшник, так как оплата - наличный или безналичный расчет (зависит от проекта).
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