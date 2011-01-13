Ищется контент-менеджер СПДшник

Добрый день.

Компания Stylepix (http://stylepix.net) ищет контент-менеджера на работу по проектно.

Первый проект - заполнить туристический сайт информацией. Есть текста, нужно их вставить в редактор на сайте и подобрать к каждому тексту как минимум по одной картинке. При этом следить за тем, чтобы текст отображался в общем стиле сайта нормально.

Админка удобная, визивиг редактор. Однако, текста в разных форматах. Поэтому нужно будет сперва "сбросить" форматирование путем копирования текста в блокнот, а потом просто в редакторе выделить параграфы и ключевые фразы жирным.

Ищется кандидат СПДшник, так как оплата - наличный или безналичный расчет (зависит от проекта).