Требуется контент-менеджер.

Добрый день. Нужен удаленный сотрудник для обмена ссылками с сайтами из ЯндексКаталога. Обязанности очень простые: я указываю вам рубрику ЯндексКаталога, вы находите на сайтах из этой рубрики емайлы (ICQ, Skype) вебмастеров, пишите письма с предложением обменяться ссылками ...
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Студия интернет-проектов «Про Веб» приглашает Вас в свой творческий коллектив в качестве контент-менеджера. Работа в комфортабельном офисе в центре города (ст/м пл.Победы). Оплата высокая по результатам собеседования.
Основные обязанности контент-менеджера:
- администрирование, поддержка и развитие Веб-сайтов;
- взаимодействие с заказчиками и техническими специалистами.
Требования:
- уверенный пользователь Интернет;
- владение основным пакетом современного ПО;
- умение ставить цели и достигать их;
- оптимизм, позитивность и нацеленность на результат;
- быстрая обучаемость;
- коммуникабельность и исполнительность.
Предлагаем:
- возможность обучения и профессионального роста;
- работу с различными проектами;
- доброжелательный коллектив.
Если Вас заинтересовало наше предложение, ждем Ваше резюме по адресу: [email protected] c пометкой : "контент-менеджер".
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