Требуется контент-менеджер.

$500
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Студия интернет-проектов «Про Веб» приглашает Вас в свой творческий коллектив в качестве контент-менеджера. Работа в комфортабельном офисе в центре города (ст/м пл.Победы). Оплата высокая по результатам собеседования.

Основные обязанности контент-менеджера:

- администрирование, поддержка и развитие Веб-сайтов;

- взаимодействие с заказчиками и техническими специалистами.

Требования:

- уверенный пользователь Интернет;

- владение основным пакетом современного ПО;

- умение ставить цели и достигать их;

- оптимизм, позитивность и нацеленность на результат;

- быстрая обучаемость;

- коммуникабельность и исполнительность.

Предлагаем:

- возможность обучения и профессионального роста;

- работу с различными проектами;

- доброжелательный коллектив.

Если Вас заинтересовало наше предложение, ждем Ваше резюме по адресу: [email protected] c пометкой : "контент-менеджер".

13 лет назад
zelenkokatya
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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