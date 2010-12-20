Обязанности: * Мониторинг сообщений на форумах, сайтах, и пр * Модерирование форумов, сайтов, соц. сетей * Создание позитивного имиджа компании * Обратная связь ...
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Здравствуйте!
Требуется журналист для сайта.
Ежедневное написание уникальных, оптимизированных для поисковых систем статей (обзоров) по СОФТУ.
Оплата: 3000 руб. в месяц.
Уточните сколько вы готовы писать за такую сумму в месяц.
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