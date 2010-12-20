Журналист для сайта.

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок305 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется журналист для сайта.

Ежедневное написание уникальных, оптимизированных для поисковых систем статей (обзоров) по СОФТУ.

Оплата: 3000 руб. в месяц.

Уточните сколько вы готовы писать за такую сумму в месяц.

13 лет назад
tdd
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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