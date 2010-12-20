Журналист для сайта.

На полный рабочий день требуется журналист на сайт http://www.dizainnogtey.ru/ и подобные сайты преимущественно женской тематики. Условия работы: Ваша страна и город проживания значения не имеют, работать можно будет начать уже в ближайшие дни. Обязательно в течении ...