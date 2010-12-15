Требуется контент-менеджер

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Размещение на сайте kievrent.net товара (квартир)
требования: знание фотошопа (умение отредактировать фото до хорошего качества), знание английского.
оплата 2,5 грн за товар (квартиру). Размещение одного товара занимает 10 или 20 минут (если нужно работать с фотографиями). Работа как разовая, так и долгосрочная, если специалист нам подойдет.
Просьба писать только серьезно заинтересованных в работе людей с Украины.
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