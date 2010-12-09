Контент-менеджер на постоянную работу

Обязанности:

Собирать заявки с бирж (Miralinks, Gogetlinks, Блогун, Ротапост) на статьи и обзоры, заказывать штатным копирайтерам статьи (через систему Мегаплан) и размещать готовые статьи с картинкой и вставленной ссылкой на наших площадках.

Обязательно:

Опыт работы с перечисленными биржами в качестве вебмастера

Опыт работы с Wordpress, так как все сайты стоят на нем

Умение обрабатывать картинки (обрезать по нужным размерам)

Ежедневный скоростной доступ к сети Интернет

Оклад фиксированный, 4000 рублей в месяц. По мере роста объемов будет расти и з/п.