Контент-менеджер на постоянную работу

Требуется контент-менеджер в раздел электроники. Требуется добавить товар в каталог: картинки, свойства, описание. Пример товара: http://u.to/BJZ4Ag Все свойства заранее определены, их нужно добавить к товару. Оплата за каждый добавленный товар в каталог. От Вас — 1.вопросы, 2.стоимость добавления 1 товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Собирать заявки с бирж (Miralinks, Gogetlinks, Блогун, Ротапост) на статьи и обзоры, заказывать штатным копирайтерам статьи (через систему Мегаплан) и размещать готовые статьи с картинкой и вставленной ссылкой на наших площадках.
Обязательно:
Опыт работы с перечисленными биржами в качестве вебмастера
Опыт работы с Wordpress, так как все сайты стоят на нем
Умение обрабатывать картинки (обрезать по нужным размерам)
Ежедневный скоростной доступ к сети Интернет
Оклад фиксированный, 4000 рублей в месяц. По мере роста объемов будет расти и з/п.
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