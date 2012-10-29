Контент-менеджер в интернет-магазин

Для сайта http://www.minimum-price.ru/ требуется контент-менеджер. Работы много - нужно править информацию о магазинах, распродажах и пр., добавлять новые материалы. Нужен отвественный человек, готовый работать много. Я готов за это платить достойно. Лучше, если вы живете в Москве или ...
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Требуется контент-менеджер в раздел электроники.
Требуется добавить товар в каталог: картинки, свойства, описание.
Пример товара: http://u.to/BJZ4Ag
Все свойства заранее определены, их нужно добавить к товару.
Оплата за каждый добавленный товар в каталог.
От Вас — 1.вопросы, 2.стоимость добавления 1 товара.
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